Кучеров сравнялся с Овечкиным по очкам в плей-офф НХЛ, набранным в большинстве

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сравнялся со своим соотечественником, форвардом Александром Овечкиным по количеству очков в Кубке Стэнли, набранным в большинстве.

У обоих хоккеистов стало по 61 очку после того, как нападающий «Тампы-Бэй» реализовал численное преимущество во втором матче полуфинальной серии против «Рейнджерс» (2:3).

Отметим, что среди действующих игроков только форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби превосходят показатели Овечкина и Кучерова. У них соответственно на данный момент в большинстве набрано 81 и 75 очков в матчах плей-офф НХЛ.