ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин назвал игрока «Тампы-Бэй» Василевского лучшим голкипером в мире

При этом в полуфинальной серии с участием команд в первых двух матчах победу одержал клуб из Нью-Йорка.
04 июня 2022 12:14
автор: Максим Скороходов

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин назвал своего соотечественника Андрея Василевского из «Тампы-Бэй» лучшим голкипером мира, несмотря на поражение «молний» в первых двух матчах с «синерубашечниками».

«Я по-прежнему остаюсь при своём мнении: как я и говорил, Андрей — всё ещё лучший вратарь в мире. Не забывайте, что серия идёт до четырёх побед», - приводит слова Шестеркина RT, ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Василевский провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 159 голов. В 13 играх Кубка Стэнли в ворота российского голкипера «Тампы» влетели 34 шайбы.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин назвал игрока «Тампы-Бэй» Василевского лучшим голкипером в мире
При этом в полуфинальной серии с участием команд в первых двух матчах победу одержал клуб из Нью-Йорка.
04.06.2022 12:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кучеров сравнялся с Овечкиным по очкам в плей-офф НХЛ, набранным в большинстве
Шайба российского нападающего не помогла «Тампе-Бэй» обыграть «Рейнджерс».
04.06.2022 09:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Рейнджерс» обыграли «Тампу-Бэй» и увеличили отрыв в серии
Команда из Нью-Йорка пользуется преимуществом своего льда.
04.06.2022 08:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кожевников не согласен с решением The Athletic включить Овечкина в список разочарований плей-офф НХЛ
На счету россиянина один гол и пять результативных передач в шести матчах за «Вашингтон».
03.06.2022 19:59
Хоккей
автор: Владислав Корегин
В Правительстве РФ озвучили стоимость нового ледового дворца в Нижнем Новгороде
Арена должна быть введена в эксплуатацию до конца 2024 года
03.06.2022 17:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Спартак» продлил контракт с Вишневским на три года
«Спартак» продлил контракт с Вишневским на три года
Игрок обороны провел 284 матча за красно-белых.
03.06.2022 17:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Издание The Athletic включило Овечкина в список главных разочарований плей-офф НХЛ в сезоне-2021/22
На счету россиянина один гол и пять результативных передач в шести матчах за «Вашингтон».
03.06.2022 17:05
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Источник: Дмитрий Яшкин подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
Ранее казанский клуб пригласил Александра Радулова, Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.
03.06.2022 16:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Московское «Динамо» отдало «Ак Барсу» Шипачева и Войнова для разгрузки зарплатной ведомости
Бело-голубые получили за звезд российского хоккея 1000 руб.
03.06.2022 15:56
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кареев покинул состав клуба чемпионата Финляндии и вернулся в «Салават Юлаев»
Россиянин заключил с командой КХЛ однолетнее соглашение.
03.06.2022 15:42
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Бой с Дациком — «самоубийство» для Емельяненко?
Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком, хотя даже его преданные фаны уверены, что ему пора завязывать. «Плеймейкер» разбирается, что происходит с некогда звездой ММА.
Лига сенсаций! Франция продула Дании, Хорватия разгромлена Австрией, а Бельгия — Нидерландами
Третий игровой день в Лиге наций принес ряд неожиданных результатов.
Четыре претендента на замещение «Лиги Ставок» в РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.
Трусова прыгнет в яму! Зачем наша звезда фигурного катания решила сменить вид спорта
Александра Трусова снова в топе новостей. Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине выступит... в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике. Турнир состоится в Москве 9 июня и организован ВФЛА.
Последний шанс Драго, экзамен Евлоева и дебют Фахретдинова. Расклад на UFC Vegas 56
5 июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC с участием многих представителей России, включая нашего звездного тяжеловеса Александра Волкова, который столкнется с Жаирзиньо Розенстрайком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Американская Мечта будет разбита! Расклад и лучшие ставки на бой Камбосос — Хейни
5 июня в Мельбурне состоится грандиозный боксерский поединок между абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом и обладателем пояса WBC Девином Хейни. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Роналду вышел на замену — Португалия спаслась в Испании. Лига наций набирает обороты
В Лиге наций центральным стал матч группы 2 элитного дивизиона, в котором Испания и Португалия сыграли вничью 1:1.
России нет, а фавориты те же, не считая Италии. Чем интересен третий розыгрыш Лиги наций
Турнир впервые пройдет без нашей команды и по сжатому графику.
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика