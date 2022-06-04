Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин назвал игрока «Тампы-Бэй» Василевского лучшим голкипером в мире

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин назвал своего соотечественника Андрея Василевского из «Тампы-Бэй» лучшим голкипером мира, несмотря на поражение «молний» в первых двух матчах с «синерубашечниками».

«Я по-прежнему остаюсь при своём мнении: как я и говорил, Андрей — всё ещё лучший вратарь в мире. Не забывайте, что серия идёт до четырёх побед», - приводит слова Шестеркина RT, ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Василевский провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 159 голов. В 13 играх Кубка Стэнли в ворота российского голкипера «Тампы» влетели 34 шайбы.