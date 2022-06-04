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Овечкин вышел на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков за карьеру в НХЛ

Российский форвард c 2005 года выступает за «Вашингтон».
04 июня 2022 17:42
автор: Александр Бойченко

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Яромира Ягра и вышел на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков за все время карьеры в НХЛ.

Об этом сообщает CapFriendly.

Нападающий «Кэпиталз» за время пребывания в НХЛ уже заработал 137,2 миллиона долларов. В эту сумму входит заработная плата по контрактам, а также подписной бонус, но дополнительные вознаграждения за результативность не учитываются.

Овечкин превзошел Яромира Ягра, который за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге заработал 128,1 миллиона долларов. Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби возглавляет этот список, заработав 138,3 миллиона долларов. На пятом месте российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, заработавший 118,7 миллиона.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).

источник: CapFriendly
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