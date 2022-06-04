Малкин не может договориться с «Питтсбургом» о новом контракте

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин имеет разногласия со своим клубом по новому контракту.

По информации Pittsburgh Hockey Now, россиянин требует от руководства трехлетнее соглашение, в то время как клуб готов предложить ему лишь контракт на два года.

Напомним, ранее сообщалось, что для продления действующего договора хоккеисту придется пойти на существенное понижение зарплаты, как и его партнеру Крису Ле Тангу.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 41 матч, в котором набрал 42 (20+22) очка. Половину чемпионата игрок пропустил из-за восстановления после операции на колене летом 2021 года.