Российский защитник «Вашингтона» Орлов описал сильную сторону главного тренера Лавиолетта

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о темпераменте тренеров в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также отметил особую роль главного тренера Питера Лавиолетта в успехах клуба.

«Всегда на игроков нужно производить давление. Если тренер будет с ними всегда в хороших отношениях, тогда результата не будет, поэтому нужно иногда повысить голос. Это может взбодрить команду.

Лавиолетт тоже бывает эмоционален, достаточно сильный ментально, горячие речи произносит в раздевалке, потом ты готов выходить и рвать и метать. Это его сильная сторона, поэтому он долгие годы в лиге», – сказал защитник «Вашингтона» «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Орлов провел 76 матчей за «Вашингтон», забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи.

В плей-офф НХЛ «Вашингтон» не сумел преодолеть первую стадию турнира, уступив «Флориде» в шести матчах (2-4).