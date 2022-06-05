Две шайбы Ничушкина помогли «Колорадо» в третий раз в серии обыграть «Эдмонтон»

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграли «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) в третьем матче серии финала Западной конференции НХЛ.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал российский нападающий гостей Валерий Ничушкин, отличившийся дублем на 17-й и 25-й минутах. По голу забили Джей Ти Комфер (53) и Микко Рантанен (60). Соперник ответил заброшенными шайбами Коннора Макдэвида (1) и Райана Маклеода (48).

Таким образом, «Колорадо» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертый матч между командами состоится 7 июня в Эдмонтоне.