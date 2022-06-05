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НХЛ признала форварда «Колорадо» Ничушкина лучшим игроком третьего матча серии с «Эдмонтоном»

В прошедшей игре россиянин оформил дубль.
05 июня 2022 09:13
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой третьего матча серии финала плей-офф Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).

Отметим, что 27-летний россиянин провел на льду 23 минуты 41 секунду и записал на свой счет две заброшенные шайбы. В нынешнем розыгрыше плей-офф хоккеист набрал 9 (5+4) очков в 13 встречах.

Добавим, что второй звездой матча стал голкипер «Ойлерз» Майк Смит, оформивший 39 сейвов из 42 возможных. Тройку лучших замкнул защитник «Эвеланш» Девон Тэйвз, у которого два результативных паса.

В данный момент «Колорадо» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертый матч между командами состоится 7 июня в Эдмонтоне.

источник: NHL (НХЛ)
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НХЛ признала форварда «Колорадо» Ничушкина лучшим игроком третьего матча серии с «Эдмонтоном»
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