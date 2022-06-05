ФХР анонсировала турнир по хоккею 3х3 с участием игроков из НХЛ

ФХР анонсировала проведение турнира по хоккею 3х3 с участием игроков их НХЛ, КХЛ и ВХЛ.

Как сообщает сайт федерации, мероприятие пройдет с 12 по 14 июня. Точное место, расписание и состав участников станут известны позже.

Изначально в турнире примут участие 16 команд. В заявке каждой из них могут находиться по семь хоккеистов (пять полевых и два вратаря).

В режиме нон-стоп участники проведу 64 матча, восемь лучших коллективов выйдут в плей-офф и разыграют трофей.