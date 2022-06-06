Шайба и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс», на счету Шестеркина 48 сэйвов

«Тампа-Бэй» одержала волевую победу над «Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (31-я минута), Стивен Стэмкос (42) и Ондржей Палат (60). У нью-йоркской команды точными бросками отличились Мика Зибанеджад (28) и Крис Крайдер (30).

Добавим, что также на счету Кучерова в этой встрече две результативные передачи, а голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 48 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующая встреча пройдет в Тампе 8 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

«Тампа-Бэй» – «Рейнджерс» – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы:

0:1 – Зибанежад (Фокс, Панарин), 27:37 (5х4)

0:2 – Крайдер (Зибанежад, Панарин), 29:44 (5х4)

1:2 – Кучеров (Хедман, Стэмкос), 30:50 (5х4)

2:2 – Стэмкос (Перри, Кучеров), 41:22 (5х4)

3:2 – Палат (Кучеров, Хедман), 59:18

Вратари: Василевский – Шестеркин (59:18).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 51 – 30.