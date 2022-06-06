Кучеров поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ в сезоне-2021/22

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал два результативных паса в третьем матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).
Отметим, что данный результат позволил 28-летнему россиянин выйти на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли-2022. На счету хоккеиста 20 (6+14) набранных очков в 14 сыгранных матчах.
Добавим, что на первой строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (30 очков). На второй идет его партнер по команде, а именно Леон Драйзайтль (28). Тройку лучших замкнул Мика Зибанежад из «Рейнджерс» (24). На четвертой позиции – защитник «рейнджеров» Адам Фокс (23).
источник: «Советский спорт»