Форвард «Трактора» Кравцов отказался принять предложение клуба по новому контракту

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об отказе нападающего Виталия Кравцова принимать новое предложение клуба по контракту.

Отметим, что 22-летний хоккеист является воспитанником академии челябинцев.

– Кравцов не принял предложение клуба, причины отказа никак не объяснил. Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе» и потом уже отправляться в НХЛ, – цитирует Савина «РБ-Спорт».

Также функционер добавил, что права на форварда в КХЛ остаются за командой из Челябинска.

Напомним, что Кравцов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под общим девятым номером. В cезоне-2021/21 он отыграл в составе американской команды 20 матчей, забросил две шайбы и отдал два результативных паса.

В данный момент хоккеист выступает за «Трактор» на правах аренды – на его счету 23 (13+10) набранных очка в 34 проведенных встречах челябинцев в прошедшем сезоне.