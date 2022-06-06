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Американский журналист – о Шестеркине: Судьи поставили ему 10 баллов за нырок в матче с «Тампой-Бэй»

Россиянин упал на лед после того, как нападающий соперников Кори Перри ударил его клюшкой по шлему.
06 июня 2022 15:55
автор: Владислав Корегин

Американский журналист Джо Панторно раскритиковал действия голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в третьем матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:3).

Отметим, что в одном из эпизодов прошедшей встречи российский вратарь получил удар клюшкой по своему шлему от форварда соперников Кори Перри. В конечном итоге Шестеркин упал на лед, а судья удалили хоккеиста «Лайтнинг» на две минуты.

– Судьи поставили Шестеркину 10 баллов за этот нырок, – говорится в сообщении журналиста.

Напомним, что в данный момент «Рейнджерс» ведут в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами состоится 8 июня.

источник: «Советский спорт»
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Американский журналист – о Шестеркине: Судьи поставили ему 10 баллов за нырок в матче с «Тампой-Бэй»
Россиянин упал на лед после того, как нападающий соперников Кори Перри ударил его клюшкой по шлему.
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