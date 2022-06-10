Стэмкос - о шестом матче серии с «Рейнджерс»: Пора закончить работу

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос подвел итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:1).

«Сейчас не время останавливаться на достигнутом, пора вернуться домой и закончить работу. Мы знаем, что это будет невероятно сложно. Эти ребята боролись во всех сериях плей-офф.», = приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Первой звездой встречи стал российский защитник «молний» Михаил Сергачев, который сначала забил сам (38-я минута), а потом ассистировал Ондржей Палату (59). Автором последнего гола «Тампы» стал Брэндон Хейгл, поразивший пустые ворота с передачи Никиты Кучерова (60).

Второй звездой матча признан голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 24 из 25 бросков по своим воротам. Такое же количество сейвов сделал и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, владениям которого угрожали 26 раз.

Автором первого гола матча и единственной шайбы клуба из Нью-Йорка стал Райан Линдгрен (31), признанный третьей звездой игры.

Таким образом, «молнии» повели в серии до четырех побед - 3:2. Следующая игра между командами пройдет 12 июня в Тампе.