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Американские болельщики осудили Овечкина за фото с Нагорным

Социальные сети продолжают быть местом недовольных.
Американские болельщики осудили Овечкина за фото с Нагорным
10 июня 2022 11:36
автор: Максим Скороходов

Американские болельщики осудили фото нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за фотографию с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

Дело в том, что Нагорный помимо основной профессии руководит детско-юношеским движением «Юнармия», что не нравится американцам, которые выдвинули «интересную» теорию о том, что Овечкин вынужден был фотографироваться с гимнастом из-за угроз со стороны правительства Российской Федерации.

Добавим, что Овечкин также подарил Нагорнуму свою клюшку, которую предварительно подписал.

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