Американские болельщики осудили Овечкина за фото с Нагорным

Американские болельщики осудили фото нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за фотографию с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

Дело в том, что Нагорный помимо основной профессии руководит детско-юношеским движением «Юнармия», что не нравится американцам, которые выдвинули «интересную» теорию о том, что Овечкин вынужден был фотографироваться с гимнастом из-за угроз со стороны правительства Российской Федерации.

Добавим, что Овечкин также подарил Нагорнуму свою клюшку, которую предварительно подписал.