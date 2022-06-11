В США считают, что российских игроков не выберут в первых номерах драфта НХЛ из-за паспорта

Журналист The Athletic считает, что паспорт РФ помешает нескольким российским хоккеистам получить высокий номер на предстоящем драфте НХЛ.

По его мнению, на топ-10 претендуют Павел Минтюков, Данила Юров и Иван Мирошниченко.

«Ожидаю, что по поводу позиции Юрова на драфте развернется дискуссия. Большинство скаутов считает его одним из десяти лучших игроков, представленных на драфте, однако то, что он выступает в России, значительно снизит его акции», — написал в своей статье Крис Пронман.

Также журналист считает, что российский паспорт помешает Мирошниченко, который борется с лимфомой Ходжкина.

Драфт пройдёт с 7 по 8 июля 2022 года в Монреале.