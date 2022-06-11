Ничушкин и Малкин вошли в топ рейтинга потенциальных свободных агентов

Издание The Athletic составило рейтинг возможных свободных агентов в НХЛ.

В их число вошли пять российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин расположился на пятой строчке рейтинга. В топ-10 также вошел форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Финалист текущего розыгрыша Кубка Стэнли занял шестую строчку.

Кроме того, в рейтинг вошли Илья Михеев (22-е место, «Торонто»), Никита Задоров (35-е, «Калгари») и Илья Любушкин (45-е, «Торонто»).

Добавим, что возглавил список американский нападающий «Калгари» Джонни Годро. На второй строчке швед Филип Форсберг из «Нэшвилл Предаторз». Замкнул тройку канадский форвард «Колорадо» Назем Кадри.