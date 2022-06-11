Кирилл Капризов: Прикольно было бы поработать с Федоровым

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Отметим, что хоккеист и специалист работали вместе в армейском клубе.

«Я разговаривал с ребятами из ЦСКА. Федоров дает определенную свободу, при этом может чему-то научить. Когда я был в ЦСКА, а Федоров еще не был главным тренером, он приходил на тренировки, помогал парням, те же вбрасывания с ними отрабатывал. Каждый тренер по-своему интересен, от каждого можно перенять ценный опыт. Ну, а Федоров — особенно. Прикольно было бы с ним поработать», - приводит «Матч ТВ» слова Капризова.

Напомним, что в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» (4-3). Для Федорова минувший сезон стал первым в качестве наставника московского клуба.