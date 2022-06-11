Капризов ответил на вопрос о возможном получении американского гражданства

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что не планирует получать второе гражданство.

Напомним, что 25-летний хоккеист пополнил состав «Уайлд» в январе 2021 года. 21 сентября того же года Капризов подписал пятилетний контракт на 45 миллионов долларов.

«Из-за всей ситуации в мире за американской визой нужно куда-то лететь. Это всё не так просто, но мои родители получили визу. Что должно произойти, чтобы вы я получил американское гражданство? Пфф, да ничего пока не может произойти. У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я — гражданин России», - цитирует «Матч ТВ» Капризова.

В минувшем сезоне Капризов провел 87 матчей, в которых набрал 116 (54+62) очков.