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«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли-2022, победив «Рейнджерс» в шестом матче серии

Соперником «Лайтнинг» станет «Колорадо».
12 июня 2022 08:17
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Отметим, что в составе победившей команды две шайбы забросил Стивен Стэмкос (34-я и 54-я минуты). Российский голкипер Андрей Василевский записал на свой счет 20 сейвов из 21. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров оформили по одной результативной передаче.

У соперников гол забил Фрэнк Ватрано (54). Вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 31.

Таким образом, «Тампа-Бэй» добилась победы в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником «Лайтнинг» станет «Колорадо Эвеланш».

источник: «Советский спорт»
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