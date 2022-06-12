Василевский и Шестеркин вошли в тройку лучших игроков шестого матча серии «Тампа-Бэй» – «Рейнджерс»

Стало известно о том, кто был включен в тройку лучших игроков шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, первой звездой прошедшей встречи стал форвард «молний» Стивен Стэмкос, оформивший дубль. На второй строчке расположился его партнер по команде, а именно российский голкипер Андрей Василевский, на счету которого 20 отраженных бросков из 21. Тройку лучших замкнул еще один представитель России – вратарь Игорь Шестеркин (29 сейвов).

Отметим, что «Тампа» победила в серии со счетом 4-2. В финале Кубка Стэнли «Лайтнинг» сыграют против «Колорадо Эвеланш».