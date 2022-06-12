Василевский высоко оценил игру Шестеркина в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением по поводу игру вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матчах полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Напомним, что в ночь на 12 июня «Лайтнинг» на своей площадке обыграли своего соперника со счетом 2:1. В прошедшей встрече 26-летний Шестеркин оформил 29 сейвов из 31.

– Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу. Но наша команда играла лучше. Все матчи, кроме первого, были равными. Это была отличная серия двух сильных вратарей, – сказал Василевский после игры.

Добавим, что «Тампа» победила в серии со счетом 4-2. В финале Кубка Стэнли «Лайтнинг» сыграют против «Колорадо Эвеланш».