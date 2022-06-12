Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с голкипером Коноваловым

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что к команде присоединился вратарь Илья Коновалов.

Отмечается, что бело-голубые заключили с 23-летним хоккеистом двухлетний контракт. Ранее клуб согласовал сделку с «Локомотивом» по переходу голкипера и закрепил свои права за игроком.

Напомним, что Коновалов является воспитанником академии железнодорожников. Всего за ярославцев в КХЛ он отыграл 124 матча. Его средний процент отраженных бросков составил 92,0.

В 2021 году Коновалов покинул состав «Локомотива» и перешел в «Эдмонтон». Сезон-2021/22 он провел за фарм-клуб «Ойлерз», а именно «Бейкерсфилд Кондорс».