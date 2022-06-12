Тренер «Рейнджерс» назвал голкипера Игоря Шестеркина лучшим игроком клуба в сезоне-2021/22

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан оценил игру голкипера клуба Игоря Шестеркин в прошедшем сезоне.

Напомним, что «рейнджеры» дошли до полуфинала Кубка Стэнли-2022, где уступили в серии «Тампе-Бэй Лайтнинг» (2-4).

– Игорь играл блестяще, давал нам шанс на победу в каждом матче. Нас переигрывали во многих матчах, но он был нашим лучшим игроком весь год, и в этой серии тоже, – приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в сезоне-2021/22 Шестеркин принял участие в 73 матчах, в которых шесть раз отстоял «на ноль». При этом его средний процент отраженных бросков составил 93,3.