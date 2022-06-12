Кожевников ждет достойную серию в финале плей-офф НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли, где действующий чемпион «Тампа-Бэй», которая победила и в позапрошлом году, сыграет с «Колорадо».

«Думаю, будет достойный финал, обалденная серия! «Колорадо» тоже сильнейшая команда. Тем будет интереснее. Если бы в финал вышли «Рейнджерс», «Колорадо» взял бы Кубок, а здесь будет настоящая борьба. «Тампа» не первый раз проигрывала в серии. Там мощь, собираются люди. Опыт большой. Что говорить! За счёт этого и берут. Плюс тренер находит нужные слова», - приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Добавим, что за «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин, а за «Тампу» - его соотечественники голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Первая игра финальной серии до четырех побед пройдет 16 июня на льду «Колорадо» в Денвере.