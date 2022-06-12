Павел Буре - об отстранении России: Нас не надо любить, надо уважать

Специальный представитель ФХР по международным вопросам Павел Буре прокомментировал отстранение сборной России от чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.

«Сейчас очень сложная ситуация. К нам везде, мягко говоря, не очень хорошо относятся, но мы работаем над тем, чтобы к нам относились как минимум с уважением. Нас не надо любить, надо уважать. Россия важна для всего мира, это самая большая страна в мире и одна из самых мощных», - приводит слова Буре ТАСС.

Напомним, мировое первенство 2023 года должно было пройти в Санкт-Петербурге, однако ИИХФ приняла решение перенести его из России в Латвию и Финляндию, а также продлить отстранение сборной России.

Ранее команда Алексея Жамнова уже пропустила чемпионат 2022 года, который прошел в Финляндии.