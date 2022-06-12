В России будет создана хоккейная лига 3х3

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг объявил о создании лиги 3х3.

«Я на 100 процентов уверен, что нашим мальчишкам будет больше нравиться этот турнир, чем хайлайты НХЛ. Впереди еще много работы, мы будем всё это развивать. В течение месяца мы поставим сроки запуска полноценной лиги 3х3. В формате будет играться круглосуточно», - приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что на летней Олимпиаде в Токио дебютировал баскетбол 3х3, в котором сборные России завоевали две серебряные медали, проиграв в финале Латвии у мужчин, и США у женщин.