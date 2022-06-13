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«Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Кравцовым

Соглашение рассчитано на один год.
13 июня 2022 16:41

«Рейнджерс» объявил о достигнутом соглашении с российским нападающим Виталием Кравцовым о подписании однолетнего контракта.

22-летний хоккеист был выбран «синерубашечниками» под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ 2018 года.

Напомним, ранее Кравцов уже был в системе данного клуба НХЛ, но, не пробившись в основную команду, вернулся в «Трактор», где набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил семь шайб и отдал три голевые передачи в 15 играх Кубка Гагарина.

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, зарплата российского хоккеиста составит 875 тысяч долларов.

источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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