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Пивоваренная компания пообещала Барри Тротцу пожизненный запас пива за возвращение в «Виннипег»

Специалист родился в провинции Канады - Манитобе.
14 июня 2022 12:03
автор: Владислав Корегин

Пивоварня из Виннипега обратилась к бывшему главному тренеру ряда клубов НХЛ Барри Тротцу.

Как сообщает Associated Press, вчера, 13 июня, канадская организация вместе с местным спортивным ток-шоу запустила кампанию «Барри, вернись домой» для того, чтобы 59-летний специалист возглавил «Виннипег Джетс».

Отмечается, что в случае подписания контракта с командой пивоварня готова предоставить наставнику пожизненный запас пива. При этом тренер может сам выбрать сорт алкогольного напитка.

Напомним, что ранее в своей карьере Тротц, являющийся уроженцем Манитобы (провинция Канады), возглавлял «Айлендерс», «Вашингтон» и «Нэшвилл». Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

источник: Associated Press
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Пивоваренная компания пообещала Барри Тротцу пожизненный запас пива за возвращение в «Виннипег»
Специалист родился в провинции Канады - Манитобе.
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