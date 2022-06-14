Скобрев покинет должность тренера по физической подготовке «Барыса»

Серебряный призер Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев больше не будет работать в «Барысе» из Нур-Султана.

Специалист занимал должность тренера по физической подготовке клуба КХЛ.

Напомним, что ранее главным тренером «Барыса» был назначен Андрей Скабелка.

«Нет, я не останусь, сегодня мне позвонило руководство и сообщило о том, что в клуб пришел Скабелка со своим тренерским штабом, и мы решили расстаться. До последнего не знал, что будут изменения в команде, но ничего страшного, буду искать, чем заняться, хотелось бы еще поработать с командой КХЛ», - приводит ТАСС слова Скобрева.

Добавим, что в минувшем сезоне «Барыс» уступил в серии первого раунда плей-офф магнитогорскому «Металлургу» (2-4).