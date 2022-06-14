«Витязь» подписал контракты с канадскими защитником и нападающим

Два канадских хоккеиста подписали контракты с подмосковным «Витязем».

Как сообщает пресс-служба команды из Балашихи, новыми игроками клуба стали защитник Джереми Рой и форвард Зак Митчелл. Детали соглашений не разглашаются.

В минувшем сезоне Рой выступал за словацкий «Зволен». Защитник провел 48 матчей, в которых набрал 33 (8+25) очка. Митчелл играл за швейцарский «Рапперсвиль-Йона Лейкерс». На счету форварда 26 (12+14) очков в 57 матчах.

Добавим, что Зак ранее выступал за московское и минское «Динамо».