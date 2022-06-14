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Лехтеря не собирается возвращаться в «Спартак»

Ранее форвард выступал за СКА, «Сибирь» и «Локомотив».
14 июня 2022 19:00
автор: Александр Поволоцкий

Финский нападающий Йони Лехтеря не собирается возвращаться в московский «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента хоккеиста Илкку Ларву, продолжение карьеры 34-летнего форварда в России исключено. Ларва отметил, что пока неизвестно, где Лехтеря выступит в следующем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что финский хоккеист может продолжить карьеру в «Таппаре».

Напомним, что Лехтеря пополнил состав «Спартака» в мае 2020 года, год назад он продлил контракт с красно-белыми еще на сезон.

источник: Чемпионат.com
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