Лехтеря не собирается возвращаться в «Спартак»

Финский нападающий Йони Лехтеря не собирается возвращаться в московский «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента хоккеиста Илкку Ларву, продолжение карьеры 34-летнего форварда в России исключено. Ларва отметил, что пока неизвестно, где Лехтеря выступит в следующем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что финский хоккеист может продолжить карьеру в «Таппаре».

Напомним, что Лехтеря пополнил состав «Спартака» в мае 2020 года, год назад он продлил контракт с красно-белыми еще на сезон.