Американское издание назвало три клуба, в которых может продолжить карьеру Малкин

Издание The Hockey Writers опубликовало статью, в которой назвала возможные варианты продолжения карьеры российского нападающего Евгения Малкина.
Напомним, что восьмилетний контракт хоккеиста с «Питтсбургом» с годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов истекает 1 июля.
По мнению авторов статьи, Малкин может перейти в «Каролину», у которой летом появится 19,3 миллиона под потолком зарплат. Также называются клубы: «Лос-Анджелес» и «Колорадо».
В минувшем сезоне Евгений провел 48 матчей и набрал 48 (23+25) очков.
источник: The Hockey Writers