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Американское издание назвало три клуба, в которых может продолжить карьеру Малкин

Хоккеист выступал лишь за один клуб в НХЛ,
15 июня 2022 17:17
автор: Александр Поволоцкий

Издание The Hockey Writers опубликовало статью, в которой назвала возможные варианты продолжения карьеры российского нападающего Евгения Малкина.

Напомним, что восьмилетний контракт хоккеиста с «Питтсбургом» с годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов истекает 1 июля.

По мнению авторов статьи, Малкин может перейти в «Каролину», у которой летом появится 19,3 миллиона под потолком зарплат. Также называются клубы: «Лос-Анджелес» и «Колорадо».

В минувшем сезоне Евгений провел 48 матчей и набрал 48 (23+25) очков.

источник: The Hockey Writers
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