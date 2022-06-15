Американское издание назвало три клуба, в которых может продолжить карьеру Малкин

Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин

8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.