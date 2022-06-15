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Данис Зарипов: В «Ак Барсе» Радулов соберет все в кулак и выплеснет ради победы

Последние шесть сезонов россиянин провел в НХЛ.
15 июня 2022 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов отреагировал на переход Александра Радулова в команду из Татарстана.

Напомним, что 30-летний хоккеист подписал с казанским клубом на два сезона.

«Пусть у него и не сложился сезон, но мы знаем, что он может. Может быть, он после этого неудачного сезона соберет все ... в кулак и выплеснет это все ради победы. Я лично в нем уверен на 110%», — цитирует Зарипова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Радулов провел за «Даллас» 71 матч, в которых набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «-20». В трех играх плей-офф россиянин не набрав результативных баллов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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