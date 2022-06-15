Каменский оценил шансы «Колорадо» и «Тампы» на Кубок Стэнли

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что в финале текущего розыгрыша Кубка Стэнли нет фаворитов.

Напомним, что в решающей серии сыграют «Колорадо» и «Тампа-Бэй».

«Это две сильные команды, которые обыграли всех и вышли в финал. Что «Тампа» имеет огромный опыт в финальных играх, что «Колорадо» — хорошая команда. Для меня фаворитов нет. Две лучшие команды будут выяснять, кто же из них сильнее. Естественно, я болею за ту команду, где провел много времени и выиграл Кубок, болею за «Колорадо», — приводит «Газета.Ru» слова Каменского.

Добавим, что первый матч состоится на площадке «Колорадо» 16 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.