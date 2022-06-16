Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу-Бэй» в первом матче финала НХЛ

«Колорадо» победил дома в овертайме «Тампу-Бэй» со счетом 4:3 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

За «Эвеланш» забивали Габриэль Ландеског (8-я минута), Валерий Ничушкин (10), Арттури Лехконен в большинстве (18) и Андре Бураковски, забросивший в овертайме решающую шайбу с передач Ничушкина и Джей Ти Комфера (62).

В составе «молний» голами отличились Ник Пол (13), Ондржей Палат (33) и Михаил Сергачев (34).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 из 38 бросков по своим воротам, а Никита Кучеров отдал голевую передачу.

Следующая игра между командами пройдет 19 июня также на льду «Колорадо» в Денвере.

Кубок Стэнли

Финал

1-й матч

«Колорадо Эвеланш» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 4:3 (ОТ) (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Ландеског (Байрэм, Рантанен), 7:47

2:0 – Ничушкин (Маккиннон), 9:23

2:1 – Пол (Пойнт, Хедман), 12:26

3:1 – Лехконен (Ландеског, Рантанен), 17:31 (Бол.)

3:2 – Палат (Макдона, Кучеров), 32:51

3:3 – Сергачев (Сирелли, Хэйгл), 33:39

4:3 – Бураковски (Комфер, Ничушкин), 61:23

Вратари: Кемпер 20/23 – Ан. Василевский 34/38.

Счет в серии: 1-0