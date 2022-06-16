НХЛ запретила привозить летом Кубок Стэнли в Россию

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли объявил «Колорадо» и «Тампе-Бэй» о том, что лига запретила этим летом привозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию, сообщает Sportsnet.ca.

Данное решение касается только грядущего лета, НХЛ допускает, что в будущем разрешит российским игрокам привезти Кубок Стэнли на родину.

Напомним, что за «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, а за «Тампу» - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Сегодня ночью команды сыграли первый матч финальной серии: в овертайме победил «Колорадо» (4:3).

Обычно каждому хоккеисту команды, завоевавший трофей, дают день, чтобы показать его у себя дома.