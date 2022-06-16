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«НХЛ делает больно игрокам». Быков - о решении не привозить Кубок Стэнли в Россию

Хоккеист из РФ точно станет обладателем трофея.
16 июня 2022 21:39

Бывший сборной России Вячеслав Быков прокомментировал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

«То, что в НХЛ запретили привозить Кубок Стэнли в Россию, так это их позиция. Вместо того чтобы давать рекламу, в НХЛ наказывают не только хоккеистов и Россию, но и себя тоже. Тем самым в НХЛ делают больно игрокам, не уважая их достижения. НХЛ хочет лишить игроков десерта. Российские болельщики переживут, а для хоккеистов это будет обидно», - приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Данное решение касается только грядущего лета, НХЛ допускает, что в будущем разрешит российским игрокам привезти Кубок Стэнли на родину.

Напомним, что за «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин, а за «Тампу» - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. Сегодня ночью команды сыграли первый матч финальной серии: в овертайме победил «Колорадо» (4:3).

Обычно каждому хоккеисту команды, завоевавший трофей, дают день, чтобы показать его у себя дома.

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