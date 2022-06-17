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Составлен рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

Больше всех получает нападающий «Локомотива» Шалунов
Составлен рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
17 июня 2022 12:11
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Локомотив"

Издание «Спорт-Экспресс» составило рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ.

Согласно нему самая большая зарплата у нападающего «Локомотива» Максим Шалунова, который получает 90 млн рублей в год.

Второе место делят форварды Антон Бурдасов и «Трактора», Александр Радулов и Владимир Ткачев. Все трое заработают в новом сезоне по 80 млн. Отметим, что рейтинг составлен с учетом неподтвержденных переходов Радулова в «Ак Барс» и Ткачева в «Авангард».

Добавим, что Шалунов в прошлом сезоне набрал 15 (8+7) очков в 32 играх регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил две шайбы в четырех матчах Кубка Гагарина.

источник: «Спорт-Экспресс»
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