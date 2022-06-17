Составлен рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

Издание «Спорт-Экспресс» составило рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ.

Согласно нему самая большая зарплата у нападающего «Локомотива» Максим Шалунова, который получает 90 млн рублей в год.

Второе место делят форварды Антон Бурдасов и «Трактора», Александр Радулов и Владимир Ткачев. Все трое заработают в новом сезоне по 80 млн. Отметим, что рейтинг составлен с учетом неподтвержденных переходов Радулова в «Ак Барс» и Ткачева в «Авангард».

Добавим, что Шалунов в прошлом сезоне набрал 15 (8+7) очков в 32 играх регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил две шайбы в четырех матчах Кубка Гагарина.