Торторелла стал главным тренером «Филадельфии»

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Джон Торторелла.

По информации источника, 63-летний специалист подписал с клубом НХЛ контракт на четыре года. Ранее на посту исполняющего обязанности наставника «Флайерз» находился Майк Йео. По итогам сезона команда не смогла выйти в плей-офф, заняв предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Добавим, что ранее в своей карьере Торторелла возглавлял «Коламбус», который он покинул в 2021 году. Также американец тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу-Бэй». Вместе с «Лайтнинг» специалист становился обладателем Кубка Стэнли-2004.