Фанаты «Вашингтона» признали Овечкина лучшим игроком команды в сезоне-2021/22

Болельщиков «Вашингтона» признали нападающего Александра Овечкина лучшим игроком команды по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника россиянина проголосовали 65% опрошенных. Второе место занял фовард Евгений Кузнецов (25%), третье - нападающий Том Уилсон (8%).
Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.
Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).