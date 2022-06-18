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Фанаты «Вашингтона» признали Овечкина лучшим игроком команды в сезоне-2021/22

Российский форвард c 2005 года выступает за клуб.
18 июня 2022 11:37

Болельщиков «Вашингтона» признали нападающего Александра Овечкина лучшим игроком команды по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника россиянина проголосовали 65% опрошенных. Второе место занял фовард Евгений Кузнецов (25%), третье - нападающий Том Уилсон (8%).

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).

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