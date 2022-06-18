«Авангард» объявил о подписании контрактов с Корбаном Найтом и Ридом Буше

Играл за «Челси» и чемпионский «Депор», выводил два клуба в АПЛ! Что за Йоканович возглавил «Динамо»

Вслед за «Спартаком» и ЦСКА определился с новым тренером еще один столичный клуб: «Динамо» заключило контракт с 53-летним сербом Славишей Йокановичем.