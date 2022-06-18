«Авангард» объявил о подписании контрактов с Корбаном Найтом и Ридом Буше

Экс-форвард «Локомотива» Рид Буше стал игроком «Авангарда». Американский хоккеист заключил однолетний контракт, о чем сообщает пресс-служба «ястребов».
Также сообщается, что договор продлил канадский нападающий Корбан Найт. Новое соглашение игрока рассчитано на два года.
Напомним, в прошлом сезоне 31-летний Найт провел за «Авангард» 60 матчей и набрал 55 (21+34) очков. Что касается Буше, то 28-летний американец отыграл за «Локо» 46 матчей и набрал 27 (12+15) очков. Он ушел из команды в феврале 2022-го.
источник: ХК «Авангард»