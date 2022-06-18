Вайсфельд прокомментировал переход Буше в «Авангард»

Комментатор и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что «Авангард» подписал контракт с американским нападающим Ридом Буше.

– Могу сказать про него, как про игрока. С точки зрения хоккея, это приобретение вопросов вообще не вызывает. С точки зрения морально-этических аспектов, не знаю, – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Напомним, что 28-летний форвард был приговорен к четырем годам испытательного срока и к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Прошлый сезон Буше провел в «Локомотиве». За ярославцев американец сыграл 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.