Фетисов отреагировал на переход Буше в «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что «Авангард» подписал контракт с американским нападающим Ридом Буше.

– Я не знаю, что он из себя представляет как игрок. Безусловно, моральная составляющая – важная вещь. Все остальное на совести тех, кто принимает решения, – приводит слова Фетисова Sport24.ru.

Напомним, что 28-летний форвард был приговорен к четырем годам испытательного срока и к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей 12 лет.

Прошлый сезон Буше провел в «Локомотиве». За ярославцев американец сыграл 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.