«Мы всех победим, несмотря ни на что». Ротенберг - о российском спорте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от Международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге.

«Все супер, все отлично, все хорошо. Нравится позитивная энергетика, у всех хорошее настроение. Нас ждет светлое будущее, а сейчас время возможностей!

Спорт в условиях международных санкций? Несмотря ни на что – мы всех победим!» – сказал первый вице-президент ФХР Russia News.

Отметим, что с конца февраля подавляющая часть российских спортсменов вынуждена оказаться изолированными от международных турниров и довольствоваться внутрироссийскими соревнованиями.