ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Трудно нейтрализовать его». Тренер «Тампы» Купер - о форварде «Колорадо» Макинноне

«Тампа-Бэй» встречается против «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.
18 июня 2022 22:32
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о сложностях игры против форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккинона в финале Кубка Стэнли.

«Нейт как слон в посудной лавке. Он играет в силовую игру. Его игра похожа на палку о двух концах, потому что он очень быстрый и очень сильный.

Так что трудно нейтрализовать его, когда вы действительно отпускаете его. Если он начнет набирать скорость и двигаться вперед, сдержать его бывает очень сложно», - цитирует Купера Sportsnet.

Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в ночь с 18 на 19 июня в 03:00. Первая встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 4:3 в овертайме.

В предыдущие два сезона «молнии» выигрывали плей-офф НХЛ.

источник: Sportnet
Это интересно:
«Трудно нейтрализовать его». Тренер «Тампы» Купер - о форварде «Колорадо» Макинноне
«Тампа-Бэй» встречается против «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.
18.06.2022 22:32
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Мы всех победим, несмотря ни на что». Ротенберг - о российском спорте
Ранее многие спортивные федерации отстранили российских атлетов от международных турниров.
18.06.2022 22:27
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Вэл - это конь». Нападающий «Колорадо» восхитился игрой Ничушкина
Форвард «Эвеланш» борется за победу в Кубке Стэнли.
18.06.2022 20:17
Хоккей
Фетисов отреагировал на переход Буше в «Авангард»
В субботу, 18 июня, «Авангард» объявил о подписании однолетнего соглашения с Ридом Буше.
18.06.2022 16:07
Хоккей
Вайсфельд прокомментировал переход Буше в «Авангард»
В субботу, 18 июня, «Авангард» объявил о подписании однолетнего соглашения с форвардом Ридом Буше.
18.06.2022 15:58
Хоккей
«Авангард» объявил о подписании контрактов с Корбаном Найтом и Ридом Буше
Ранее сообщалось, что последний был приговорен к условному сроку за сексуальное насилие над 12-летней девочкой.
18.06.2022 12:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Фанаты «Вашингтона» признали Овечкина лучшим игроком команды в сезоне-2021/22
Российский форвард c 2005 года выступает за клуб.
18.06.2022 11:37
Хоккей
Торторелла стал главным тренером «Филадельфии»
Американский специалист подписал с командой четырехлетний контракт.
17.06.2022 17:00
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Составлен рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
Составлен рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
Больше всех получает нападающий «Локомотива» Шалунов
17.06.2022 12:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Вегас» обменял Дадонова в «Монреаль» на Уэбера
«Вегас» обменял Дадонова в «Монреаль» на Уэбера
Американский клуб хотел расстаться с россиянином еще по ходу регулярного чемпионата.
17.06.2022 08:54
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Не судите — да не судимы будете! Как американский «насильник» вернулся в российский хоккей
Омский «Авангард» заключил контракт с 28-летним американским форвардом Ридом Буше, который ранее покинул КХЛ на фоне уголовного скандала.
Из-под одеяла – на высоту третьего этажа! Как Елена Исинбаева установила 28 мировых рекордов
Серию материалов, приуроченных к 30-летию российского спорта, продолжает портрет двукратной олимпийской чемпионки и многократной рекордсменки мира по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Левандовски хочет в «Барселону», а Погба — в «Ювентус»! Главные трансферы лета-2022
В летнее трансферное окно уже успели состояться и сорваться несколько крутых футбольных трансферов, а некоторые вот-вот станут реальностью. «Плеймейкер» составил видеоподборку самых обсуждаемых переходов в России и Европе.
«Почему «Динамо» не позвало Газзаева? Ну а «Спартак» издевается над футболом». Канчельскис — о тренерах-иностранцах в РПЛ
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» в комментарии для «Плеймейкера» высказал недоумение по поводу того, что «Спартак» и «Динамо» вновь сделали ставку на иностранных тренеров.
Каттар и Эмметт устроят побоище, Ковбоя отправят на пенсию. Расклад на UFC Austin
В ночь на 19 июня в Техасе пройдет крупный турнир UFC, в главном бою которого столкнутся Кэлвин Каттар и Джош Эмметт. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках вечера.
Бетербиев остановит Смита в «глубоких водах»! Расклад на супербой в «Мэдисон-сквер-гарден»
В ночь на 19 июня в Нью-Йорке россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит оспорят сразу три чемпионских титула в полутяжелой категории. «Плеймейкер» сравнивает шансы.
Играл за «Челси» и чемпионский «Депор», выводил два клуба в АПЛ! Что за Йоканович возглавил «Динамо»
Вслед за «Спартаком» и ЦСКА определился с новым тренером еще один столичный клуб: «Динамо» заключило контракт с 53-летним сербом Славишей Йокановичем.
«Хочется видеть «Динамо» чемпионом, а с каким тренером — не важно». Точилин — о назначении Йокановича
Ветеран «Динамо» Александр Точилин поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Славиши Йокановича главным тренером бело-голубых.
«Большая семерка» готовит революцию? КХЛ предлагают поделить на два турнира — и это было бы замечательно!
Президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что структура нового сезона до сих пор не утверждена из-за позиции ФХР. «Плеймейкер» выяснил, что стоит за этими новостями.
Столицу США прокатили, Монреаль отказался, Чикаго испугался смягчать налоги. Как ФИФА выбрала города ЧМ-2026
Международная федерация футбола определилась с 16 городами, которые примут чемпионат мира 2026 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика