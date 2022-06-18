«Трудно нейтрализовать его». Тренер «Тампы» Купер - о форварде «Колорадо» Макинноне

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о сложностях игры против форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккинона в финале Кубка Стэнли.

«Нейт как слон в посудной лавке. Он играет в силовую игру. Его игра похожа на палку о двух концах, потому что он очень быстрый и очень сильный.

Так что трудно нейтрализовать его, когда вы действительно отпускаете его. Если он начнет набирать скорость и двигаться вперед, сдержать его бывает очень сложно», - цитирует Купера Sportsnet.

Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в ночь с 18 на 19 июня в 03:00. Первая встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 4:3 в овертайме.

В предыдущие два сезона «молнии» выигрывали плей-офф НХЛ.