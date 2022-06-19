«Колорадо» разгромил «Тампу-Бэй», забросив семь шайб в ворота своего соперника, у Ничушкина дубль

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на своей площадке одержали крупную победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» (7:0) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли-2022.

Отметим, что в составе хозяев шайб забросили Валерий Ничушкин и Кейл Макар, отличившиеся дублями на 3-й и 25-й, а также 43-й и 50-й минутах соответственно. По голу забили Джош Мэнсон (8), Андре Бураковски (14) и Даррен Хельм (38).

Российский голкипер гостей Андрей Василевский записал на свой счет 23 сейва из 30 возможных. Добавим, что 27-летний хоккеист стал первым вратарем в истории, сыгравшим 100 матчей в Кубка Стэнли. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не отличились результативными действиями.

Таким образом, «Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 июня на домашней арене «Лайтнинг».