НХЛ признала Ничушкина первой звездой второго матча финала Кубка Стэнли «Колорадо» – «Тампа-Бэй»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал лучшим игроком второго матча финальной серии Кубка Стэнли-2022 с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (7:0).

Отметим, что 27-летний россиянин провел на льду 17 минут 23 секунд и забросил две шайбы. В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 62 встречах, набрав 52 (25+27) очка.

Второй звездой прошедшей игры стал голкипер «Эвеланш» Дарси Кемпер, отразивший все 16 бросков по своим воротам. Тройку лучших замкнул еще партнер по команде, а именно нападающий Кейл Макар (2+0).

Добавим, что «Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится 21 июня на домашней арене «Лайтнинг».