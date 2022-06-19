Жена Малкина считает, что «Тампа» не сможет отыграться в финале Кубка Стэнли

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, отреагировала на разгромную победу «Колорадо» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй» (7:0).

«Скажете, что, учитывая практику отыгрыша у ребят из «Тампы» - рано еще что-то говорить, но мне кажется не в этот раз», - написала Кастерова в своем телеграм-канале.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Валерий Ничушкин и Кейл Макар, отличившиеся дублями на 3-й и 25-й, а также 43-й и 50-й минутах соответственно. По голу забили Джош Мэнсон (8), Андре Бураковски (14) и Даррен Хельм (38).

«Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 июня на домашней арене «Лайтнинг».