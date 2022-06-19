Тренер «Тампы» объяснил причины разгромного поражения от «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвел итоги второго матча финальной серии Кубка Стэнли-2022, в котором его команда разгромно уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 0:7.

Отметим, что лучшим игроком прошедшей встречи был признан российский форвард Валерий Ничушкин, отличившийся двумя заброшенными шайбами.

– Это две хорошие команды, просто сегодня соперник сыграл на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет, – приводит слова Купера пресс-служба «Лайтнинг».

Добавим, что «Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится 21 июня на домашней арене «Лайтнинг».