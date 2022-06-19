Тренер «Колорадо» высоко оценил выступления форварда клуба Валерия Ничушкина в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об игре нападающего клуба Валерия Ничушкина во втором матче финала Кубка Стэнли-2022 с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (7:0).

Отметим, что 27-летний россиянин провел на льду 17 минут 23 секунд и забросил две шайбы. Впоследствии НХЛ признала форварда лучшим игроком прошедшей встречи.

– Ничушкин создан для того, чтобы играть в финале. Сейчас я немного удивлен его игрой, однако этому есть множество объяснений. Он предельно мотивирован и является одним из главных трудяг в команде. Ничушкин нашел свое место здесь, – цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

Добавим, что «Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится 21 июня на домашней арене «Лайтнинг».